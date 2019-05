Die Wanderfreunde Steina nahmen an einer Volkswanderung teil.

Steina Die Wanderfreunde Steina waren wieder gemeinsam unterwegs, dieses Mal in Rhumspringe.

Die Wanderfreunde Steina haben in Rhumspringe an deren Volkswanderung teilgenommen. Die Wanderstrecken waren 6 und 11 Kilometer lang und führten um den Ort Rhumspringe und unter anderem auch zur Quelle. Die Quelle fördert 2000 Liter pro Sekunde. Theoretisch könnte jeder Einwohner in Deutschland täglich zwei Liter Wasser aus der Rhumequelle erhalten.