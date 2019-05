Spiel-Anlagen sollen im Kurpark konzentriert werden

Die Entscheidung ist gefallen: Die Kurparkanlage soll von aktuell drei auf zwei Ebenen konzentriert werden – so lautet das Votum des Ortsrates Zorge. Konkret einigte man sich einstimmig darauf, den Spielplatz (die aktuelle dritte Ebene) in den unteren Kurpark in den Bereich beim Wassertretbecken zu verlagern.Weiterhin sprach man sich mehrheitlich bei einer Enthaltung dafür aus, die Liegehalle zu erhalten. Zunächst sollen notwendige...