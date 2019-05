Erlebnismarkt in Bad Sachsa startet am Mittwoch

Einkaufen, genießen und vor allem Freunde und Bekannte treffen – all dies soll in diesem Jahr wieder der Erlebnismarkt in der Uffestraße bieten, der am heutigen Mittwoch in seine mittlerweile dritte Saison startet. Bis zum 4. September wollen die Organisatoren der Bad Sachsa Holding immer mittwochs von 16 bis 21 Uhr einen Treffpunkt für Einheimische und Gäste gleichermaßen anbieten.

Bei den Marktbeschickern verspricht Hauptorganisatorin Dorota Schmidt einen bunten Mix. „Wir haben einige Betreiber, die bereits in den beiden Jahren zuvor bei uns waren – aber auch ein paar neue Gesichter gibt es, mit einem ebenso neuen Angebot“, erklärt sie. Dazu gehört, dass künftig Spreewaldgurken und Sauerkraut zum Angebot zählen werden.

Für das Erlebnis vor Ort wird unter anderem ein Korbmacher sorgen, der sein Handwerk live präsentiert und natürlich auch Informationen geben wird. Fehlen wird wie in den Jahren zuvor auch nicht die Livemusik. Auf der mobilen Bühnen werden immer ab 18 Uhr vor allem Gitarrenklänge zu hören sein.

Freuen würde sich Dorota Schmidt, wenn Vereine und Verbände über ihr Angebot auf dem Markt informieren.