Sachsas Erlebnismarkt startet am 8. Mai

Es geht wieder los: Am Mittwoch, 8. Mai, um 16 Uhr, startet der Erlebnismarkt Bad Sachsa in seine nunmehr dritte Saison. Wie in den Jahren zuvor auch, sieht das Konzept der ausrichtenden Bad Sachsa Holding vor, dass ein abwechslungsreicher Mix aus Einkaufserlebnis, Livemusik und Informationen bis...