Der „Klaus Liebing Platz“ wurde eingeweiht

Anlässlich der jüngsten Vorstandssitzung der Eigentümer- und Betriebsgesellschaft Ferienpark Salztalparadies verabschiedete der Hauptinvestor und gleichzeitige Vorsitzende Maddy Goossens nach nahezu zehn Jahren Tätigkeit Klaus Liebing aus seinem Dienstleistungsvertrag. In seiner Laudatio würdigte er die außerordentlichen Leistungen, die Klaus Liebing während dieser Zeit für den Ferienpark Salztalparadies Bad Sachsa erbracht hat.

Bereits in der Planungsphase im Jahr 2009/2010 der sehr umfangreichen Sanierungsarbeiten von 24 vorhandenen Häusern sowie der Erweiterung des Parks mit 34 neuen Häusern, habe Klaus Liebing durch sein Verhandlungsgeschick und die guten Kontakte zu Genehmigungsbehörden, Bauunternehmen und Architektenbüros eine äußerst zügige Bauweise ermöglicht, erklärte Goossens.

Nach Fertigstellung im November 2011 war Klaus Liebing für den Vorstand der Gesellschaft immer der erste Ansprechpartner vor Ort, der nicht nur die Verbindungen zu der Bädergesellschaft Bad Sachsa – Vertragspartner des Managementvertrages – gehalten hat, sondern für alle anfallenden Probleme stets Lösungen gefunden und entsprechende Erfahrungen eingebracht habe. Neuerungen und sinnvolle Baumaßnahmen, die für die Gäste des Parks einen angenehmen Urlaub bedeuteten, habe er dabei immer positiv beeinflusst.

„Seit Jahren hat der Ferienpark Salztalparadies jährlich über 100.000 Übernachtungen und für Bad Sachsa eine hohe wirtschaftliche Bedeutung“, sagte Maddy Goossens. Hieran habe er einen wesentlichen Anteil, dass sich die Gäste in den sehr gut zertifizierten Ferienpark, der durch Landal als Vermarkter betrieben wird, wohlfühlen und als Dauerbesucher gern nach Bad Sachsa wiederkommen.

Als Dank für seine vertrauensvolle und wirtschaftsorientierte Arbeit wurden Klaus Liebing und seiner Ehefrau Ina Präsente überreicht und als besondere Überraschung auf dem Freizeitgelände des Parks ein Schild für den „Klaus Liebing Platz“ enthüllt.

Sichtlich überrascht brachte Klaus Liebing in seinen Dankesworten Freude über die Ehrung zum Ausdruck. Er habe die Arbeit sehr gern übernommen und dabei den Wirtschaftsfaktor Ferienpark Salztalparadies Bad Sachsa immer im Auge gehabt. Wert habe er insbesondere bei den Bauarbeiten und sonstigen Dienstleistungen darauf gelegt, dass die Aufträge in der Stadt Bad Sachsa oder in der Region geblieben sind. Dieses wurde auch in vielfachen Gesprächen mit den Unternehmen, Organisationen, Geschäftspartnern und Gästen immer wieder positiv herausgestellt, erklärte Liebing.