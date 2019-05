Karin Nüsse ist die Zorger Maikönigin 2019

Zorge Die Walpurgisfeier im Kurpark lockte viele Besucher an. Bei der Kinderwalpurgis regnete es viele Bonbons.

Hexe Daniela Reulecke und Teufel René Matschke hatten sich in diesem Jahr für die Zorger Kinderwalpurgis wieder etwas Besonderes ausgedacht. Nachdem sie die 60 Kinder begrüßt hatten, sollten die Teufelsspiele um die Süßigkeiten beginnen. Allerdings hatte der Teufel sämtliche Naschereien in seinen Besitz gebracht.

Bei Spielen wie Wassertransportieren, Zapfen- und Besenweitwurf sowie Mutproben beim Verköstigen des Teufelsmahles konnten die Süßigkeiten wieder zurückgetauscht werden. Die Kinder besiegten den Teufel und erleichterten ihn um einen Bonbonregen nach dem anderen. So hatte jedes Kind, unterstützt von den Hilfshexen Milena Matschke und Noreen Fischer, nach den Spielen mindestens beide Hosentaschen voll mit Süßem.

Wahl der Maikönigin

Zur Abendveranstaltung konnte der Bürgerverein Zorge viele Gäste und Einwohner im Kurpark begrüßen, in dem die Wildschweinschäden zuvor notdürftig beseitigt worden waren. Die Optik des Parks änderte aber nichts an der Stimmung Für die musikalische Unterhaltung sorgte DJ Klaus. Zu jeder vollen Stunde bis Mitternacht wurde eine Hexe verlost. Mit Karin Nüsse, Lissi Liebetruth und Pauline Hundt belegten in der Reihenfolge die Zorger Kandidatinnen die ersten drei Plätze bei der Wahl zur Maikönigin 2019 vor Magdalena Kirchniawy aus Neukirchen-Vluyn und Nadine Picking aus Steina.

In mehreren Spielen musste der Teufel besiegt werden. Foto: Harald Bernhardt / Veranstalter

Die Zorger Walpurgisveranstaltung war auch in diesem Jahr wieder eine gute Alternative zu den großen Feiern im Oberharz und den umliegenden Städten, die von jedem durch einen kleinen Fußmarsch zu erreichen war und keinen Führerschein benötigte.