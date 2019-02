Feuerwehr Bad Sachsa mit stabilen Mitgliederzahlen

Zum 31. Dezember letzten Jahres zählte die Feuerwehr Bad Sachsa 53 aktive Kameraden, 59 Mitglieder in der Alters- und Passiven-Abteilung sowie 249 fördernde Mitglieder. Die Feuerwehr verfüge somit über einen relativ stabilen Bestand, so Ortsbrandmeister Florian Michaelis bei der Jahreshauptversammlung.

Positiv zeige sich auch die Werbung mit dem neu eingeführten Werbeflyer, der schon viel Interesse hervorgerufen und auch zu einigen Eintritten geführt habe. Die gute Arbeit der Feuerwehr Bad Sachsa wie auch des gesamten Kommandos betonten auch Stadtbrandmeister Stefan Keil sowie der Bau- und Ordnungsamtsleiter Stefan Spieweck in ihren Grußworten. Spieweck erinnerte noch einmal an den letzten großen Sturm, bei dem die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert habe und alle Lagen professionell abgearbeitet wurden.

Förderverein und Stadt arbeiten zusammen bei Neuanschaffungen

Keil bedankte sich ebenfalls für die geleistete Arbeit und dankte zugleich der Stadt Bad Sachsa für die hervorragende Zusammenarbeit. Er teilte der Versammlung mit, dass aus Stadtmitteln neben anderen Beschaffungen 13 neue Atemschutzgeräte beschafft werden mussten.

Die Umstellung sei nun notwendig geworden, da der Hersteller die bisher eingesetzten Geräte abgekündigt habe. Neue Geräte werden daher folgen. Da man auch die aktuelle Normaldrucktechnik in Zukunft nicht mehr erhalten könne, müsse die Stadt auch hier gezwungener Maßen auf die Überdrucktechnik umsteigen, was noch einmal Kosten verursachen werde.

Der Jahresbericht von Ortsbrandmeister Michaelis fiel erneut positiv aus. Bei den Einsätzen in 2018 habe sich ein leichter Aufwärtstrend gezeigt. So sei die Wehr zu insgesamt 79 Einsätzen ausgerückt. Im Vorjahr waren es hingegen 69. Gestiegen seien auch wieder die technischen Hilfeleistungen wie Türöffnung und Unterstützung des Rettungsdienstes. Deutlich werde dies auch durch die bereits in 2019 geleisteten Einsätze. Von den insgesamt 13 Einsätzen in 2019 fielen vier Einsätze in den Bereich der technischen Hilfeleistung mit Türöffnung und Unterstützung des Rettungsdienstes.

Im Jahr 2018 seien insgesamt 2670 Stunden ehrenamtliche Arbeit bei Einsätzen geleistet worden. In der Summe aller Aktionen hätten die Wehrmitglieder 5.740 Stunden unentgeltliche Arbeit zum Schutz der Einwohner von Bad Sachsa verrichtet. Michaelis dankte noch einmal ausdrücklich allen Mitgliedern für ihr großes Engagement.

Dank an Umfeld für das Verständnis für ehrenamtliche Arbeit

Sein besonderer Dank ging an die Familien und Arbeitgeber für ihr Verständnis für das Ehrenamt. Besonders zufrieden sei die Führung mit der hervorragenden Beteiligung bei den Diensten. Ganz besonders dankte Michaelis den Mitgliedern des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sachsa, ohne deren finanzielle Unterstützung manche Anschaffungen nicht oder nur über einen längeren Zeitraum möglich wären. Im vergangenen Jahr habe der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sachsa eine größere Stückzahl neuer Helme der Firma Rosenbauer beschafft.

Ohne den Förderverein sei eine einheitliche Ausstattung in so kurzer Zeit nicht möglich gewesen. Nun beschaffe die Stadt neue Einsatzjacken für die aktiven Mitglieder, an denen sich auch der Förderverein mit einer größeren Stückzahl beteilige. Der Förderverein werde zu einer immer wichtigeren Säule in der Freiwilligen Feuerwehr und sei daher nicht mehr wegzudenken.

Abschließend teilte Michaelis einige der bereits für das Jahr 2019 geplanten Termine mit. Die Feuerwehr richte unter anderem auch dieses Jahr wieder ihr traditionelles Osterfeuer auf dem Knickberg aus. Dieses finde so wie jedes Jahr am Ostersonntag statt. Am 3. Oktober lädt die Feuerwehr wieder zu ihrem sogenannten „Maus-Türöffner“ Tag ein. Dies sei eine Veranstaltung des WDR. Hier können Kinder und auch Erwachsene einmal hinter die Kulissen der Feuerwehr schauen und vieles in Sachen Brandschutz erfahren.

Übernahme in die aktive Wehr: Marius Brunner und Lukas Freistein

Beförderungen zum Feuerwehmann/zur Feuerwehrfrau: Lukas Freistein, Paul Reitmann, Marius Brunner und Marie Keil

Beförderung zur Oberfeuerwehrfrau: Mareike Schröder

Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann/zur Hauptfeuerwehrfrau: Mathies Nickel und Stefanie Rose

Beförderung zum Oberlöschmeister: Christian Mikoteit

Beförderung zum Hauptlöschmeister: Sebastian Mikoteit

Beförderung zum Oberbrandmeister: Florian Michaelis

Ehrungen: Manfred Nickel (Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber), Reinhold Klement (Ehrennadel 50 Jahre Mitgliedschaft Landesfeuerwehrverband),

Elke Seiert (Ehrennadel 40 Jahre Mitgliedschaft Landesfeuerwehrverband),

Sabine Woyda (Ehrennadel 40 Jahre Mitgliedschaft Landesfeuerwehrverband)

Neu gewählt wurden als Kassenprüferinnen Patricia Ostwald und Marie Keil