Polizei und Feuerwehr suchen nach Vermisster in Bad Sachsa

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr haben am Sonntag und Montag im Raum Bad Sachsa nach einer vermissten Seniorin gesucht. Die Frau wurde am Montagvormittag tot in einem Waldstück aufgefunden. Das teilte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung am Dienstag mit.

Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr teilte eine Mitarbeiterin eines Seniorenheimes in Bad Sachsa der Polizei in Bad Lauterberg telefonisch mit, dass man seit dem Nachmittag eine 72 Jahre alte Heimbewohnerin vermissen würde. Die Seniorin sei außerdem auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Sofort nach Bekanntwerden dieser Information wurden laut Polizei von den Beamten des Polizeikommissariats Bad Lauterberg alle erforderlichen Maßnahmen initiiert: Absuche des Altenheimes und der näheren Umgebung, Überprüfung möglicher Kontaktanschriften, Befragung der örtlichen Taxiunternehmen, Information der Krankenhäuser sowie Aufnahme weiterer Fahndungsmaßnahmen. Leider führte keiner dieser Schritte bis zum Einbruch der Dunkelheit zum Erfolg.

Am Montagmorgen setzte die Polizei Bad Lauterberg deshalb die intensive Suche nach der Vermissten mit Unterstützung der Feuerwehr Bad Sachsa am Boden und aus der Luft mit einem angeforderten Polizeihubschrauber fort. Im Rahmen dieser Suche wurde die Frau dann am Vormittag gegen 10.30 Uhr in einem benachbarten Waldstück leblos aufgefunden. Ein ebenfalls angeforderter Mantrailer-Spezialhund kam infolgedessen nicht mehr zum Einsatz.

Die genaue Todesursache ist unbekannt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aber nicht vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an, so die Polizei abschließend.