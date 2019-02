Touristen strömen zum Wintersport auf den Ravensberg

Auch wenn am Freitagmorgen einer der Lifte aufgrund eines technischen Problems kurze Zeit still stand, sind die Verantwortlichen vom Ski- und Sportzentrum mit dem Verlauf des Wochenendes zufrieden. Wie überall im Harz strömten Urlauber und Einheimische auf den Hausberg der Uffestadt, den Ravensberg, um sich dort auf Skiern oder Snowboards die Pisten beziehungsweise mit dem Schlitten die dafür vorbereiteten Strecken zu befahren.

Dabei profitierte Bad Sachsa sogar davon, dass gerade im Oberharz zum Teil chaotische Zustände herrschten. So reisten einige Wintersportler mit Skiern an, die sie zwar in Braunlage geliehen hatten, zum entspannteren Fahren aber nach Bad Sachsa gekommen waren.

Froh ist man aber auch, dass gerade am Freitag und Samstag die Zeugnisferien von Stammgästen genutzt wurden, um wieder in die Uffestadt zu reisen. „Viele von denen, die am Wochenende bei uns waren, kennen uns aus den Vorjahren“, erklärt Ilir Duro vom Team des Ski- und Sportzentrums Ravensberg. Gerade bei den Familien hätten die Kinder in Bad Sachsa das Ski- und Abfahrtfahren erlernt, weshalb die Touristen gerne wiedergekommen seien, gibt er die Gespräche mit vielen Gästen wieder.

Laufen unter Flutlicht begeistert

Besonders gut kam auch wieder das Laufen unter Flutlicht an, das das Team erneut bis etwa 21 Uhr an den Tagen anbot.

Worauf die Verantwortlichen jetzt wieder hoffen, ist noch etwas Neuschnee. Mit aktuell 15 Zentimetern habe man zwar noch genug, doch ab den Nachmittagsstunden, ehe der richtige Frost wieder einsetze, würde der Schnee gerade etwas matschig. „Für das Fahren selbst ist es kein Problem.“ Sollte auch kein großes Tauwetter einsetzen, können die Pisten und Rodelstrecken am Ravensberg noch geraume Zeit geöffnet bleiben. „Wir haben bestens präpariert im Vorfeld.“

Aber nicht nur an den Liften ist einiges los, sondern auch an der Alm. Beim Aprés Ski wird bei Glühwein, Punsch und Tee sowie frischen Waffeln oder anderen kulinarischen Angeboten gern und ausgiebig gefeiert.