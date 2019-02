Walkenried: Diebe brechen in Tankstelle ein und klauen Zigaretten

Bei einem Einbruch in eine Tankstelle an der Harzstraße in Walkenried ist in der Nacht zu Freitag ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden. Nach ersten vorliegenden Erkenntnissen warfen die Täter vermutlich gegen 1.35 Uhr die Scheibe der Eingangstür mit einem etwa 15 Kilogramm schweren Stein ein und stahlen anschließend eine noch nicht feststehende Menge Zigaretten aus dem Verkaufsraum, berichtet die Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen.

