Wintersport auf dem Ravensberg ist wieder möglich

Der Schneefall in der Nacht auf den 26. Januar hat gerecht: Am Sonntag, 27. Januar, ab 10 Uhr (bis 16 Uhr), laufen auf dem Ravensberg in Bad Sachsa wieder die Lifte. Wie das Team vom Ski- und Sportzentrum mitteilte, sind die Bedingungen wieder gut. Bereits die gesamte Woche hatte man vorbereitende Maßnahmen vorgenommen - und eben noch auf den nötigen Schneefall gehofft. Mit Erfolg: Nicht nur das Fahren auf den Abfahrtsloipen ist dank der geöffneten Lifte möglich, auch Rodler können auf ihre Kosten kommen. Zum Aprés Ski wird zudem auf die Alm sowie die kleine Hütte an der Rodelstrecke eingeladen. Wie lange die Optionen für den Wintersport reichen, konnte aufgrund des Regens, der am 26. Januar ab den Mittagsstunden einsetzte allerdings niemand sagen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder