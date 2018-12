Neuer Frühzug fährt zwischen Walkenried und Göttingen

Walkenried Die erste Fahrt fand am Montag statt. Allerdings hält der Zug nicht in Nordhausen und Ellrich – obwohl er durchfährt.

Seit dieser Woche verkehrt zwischen Walkenried und Göttingen ein neuer Frühzug, Abfahrt ist jeweils um 5.03 Uhr. Darüber informiert die Initiative Höchste Eisenbahn für den Südharz. Die Initiative hatte sich nach eigenen Angaben schon lange für diese Verbindung engagiert, zuletzt hatten auch Kreistag und Landesnahverkehrsgesellschaft einen Frühzug befürwortet.

Der Zug rollte erstmals am Montag von Nordhausen kommend in den Bahnhof Walkenried – allerdings ohne Fahrgäste. Denn der Zug hält nicht in Nordhausen und Ellrich. „Das Land Thüringen verweigert seinen Bewohnern den Zugang zu dieser Verbesserung und verschließt sich der Mitfinanzierung“, so Michael Reinboth von der Initiative.

„Wir müssen natürlich an der Vermarktung des Angebots noch arbeiten, werden das aber auch tun“, sagt Reinboth, der auf Unterstützung durch die DB Regio und die LNVG in Hannover setzt. Vor allem aber müsse man noch einmal in Thüringen anklopfen.