Polizei stoppt Autofahrer mit 1,70 Promille

Die Polizei Bad Lauterberg hat am Sonntagmittag in Bad Sachsa die Trunkenheitsfahrt eines 62-Jährigen beendet. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 13.30 Uhr in der Ringstraße und stellten Atemalkoholgeruch bei ihm fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 62-Jährigen eingeleitet.