Bad Sachsa Der 35-Jährige war am Dienstagabend in Bad Sachsa unterwegs. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung aus Bad Lauterberg in der Schachtbergstraße in Bad Sachsa einen 35-jährigen Verkehrsteilnehmer.

Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.