Kosten für die Sommerreinigung sinken

Die Einwohner in Bad Sachsa können sich freuen: Einstimmig votierte der Rat in seiner jüngsten Sitzung dafür, die Straßenreinigungsgebührensatzung zu ändern. Konkret bedeutet dies, dass die Kosten je Frontmeter für Hauseigentümer in der Sommerreinigung um ganze 70 Cent auf nunmehr 16 Cent sinken....