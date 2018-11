Bad Sachsa Montagabend ereignete sich in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein Mann war auf ein parkendes Auto gefahren.

Hoher Sachschaden nach Unfall in Bad Sachsa

Am Montagabend ereignete sich in der Bahnhofstraße in Bad Sachsa ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Ein 26-jähriger Fahrer aus Neuhof befuhr gegen 20.50 Uhr mit seinem Audi A3 die Bahnhofstraße aus der Innenstadt kommend in Richtung Neuhof. Laut Polizei bemerkte der Fahrer auf Grund von Unachtsamkeit den am Fahrbahnrand geparkten weißen Seat Leon eines 19-jährigen Walkenrieders nicht und fuhr ungebremst auf das Fahrzeug auf. Dabei wurden die Fahrzeuge so stark beschädigt, dass die Polizei bei beiden von einem Totalschaden ausgeht.

Der Unfallfahrer wurde leicht im Gesicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung in die Klinik in Herzberg gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei Bad Lauterberg schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 16.000 Euro.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Fahrzeugbergung und Fahrbahnreinigung blieb die Bahnhofstraße in beiden Richtungen voll gesperrt.