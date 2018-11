Politik will mehr Polizeipräsenz im Südharz

Die Politik in Bad Sachsa wünscht sich mehrheitlich mehr Präsenz durch die Polizei in der Uffestadt und der Umgebung. Um das zu erreichen, will man dem Innenministerium in Hannover eine Resolution senden, die die Verwaltung bis zur nächsten Sitzung des Rates am 6. Dezember erarbeiten soll und die dann durch das Gremium beschlossen werden soll. Darauf einigten sich die Ratsmitglieder bei einer Gegenstimme mehrheitlich. Ausgangspunkt war...