Kurmittelhaus: Sachsaer Verwaltung spricht über Teilabriss

Der Eingang zum ehemaligen Kurmittelhaus in Bad Sachsa, das seit geraumer Zeit geschlossen ist. In einigen Teilen des Gebäudes befinden sich aktuell die Touristinformation und verschiedene Museen.

Bad Sachsa Uwe Weick stellte die Idee in der Sitzung des Bauausschusses vor. An dieser Stelle könnten neue Parkflächen entstehen.

Reichlich diskutiert worden ist in den vergangenen Tagen in der Bevölkerung der Vorschlag der Stadtverwaltung, den Sportplatz in der Steinstraße als Baugrundstück zu verkaufen. Auf der Sitzung des Bauausschusses, wo Verwaltungschef Uwe Weick diese Idee in den Raum warf, stellte der Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters ein weiteres Gedankenspiel in den Raum – dieses Mal aber um langfristig Geld einzusparen.

Er erklärte, dass man möglicherweise leerstehende und ungenutzte Teile des ehemaligen Kurmittelhaus abreißen könnte. „Die Idee mag provozierend sein, aber dort könnten Parkplätze oder ein Parkdeck entstehen.“ Dies könnte das Parkproblem lösen, dass in diesem Bereich immer wieder auftrete.

Ausgangspunkt dieser These war der Antrag der Gruppe FDP/Aktiv/Täuber zum Wiederaufgreifen des Gebäudemanagements – und dabei konkret die Nachnutzung des ehemaligen Bau- und Forstamtsgebäudes. Wie bereits im Finanzausschuss, stellte Uwe Weick die hohen Hürden und Kosten durch den Brand- und Denkmalschutz, die eine neue Nutzung beispielsweise als Bibliothek oder Heimatmuseum nahezu unmöglich machen, dar (wir berichteten).

Stadtarchiv könnte in altes Bauamt umziehen

Uwe Weick präsentierte dem Ausschuss aber auch eine neue Variante für eine Nachnutzung, die seiner Meinung nach keinen neuen Bauantrag mit den dazugehörigen Auflagen nach sich ziehe. „Das Stadtarchiv könnte in das Gebäude umziehen.“ Zudem wäre der Platz vorhanden, um dort ein Fraktionsbesprechungszimmer anzubieten.“ Weick verwies darauf, dass die Fraktionen aktuell nur im Sitzungszimmer im Rathaus tagen könnten. Er erklärte, dass diese Ideen vermutlich einfacher umzusetzen seien, aber noch nicht abschließend durch die Verwaltung geprüft wurden.

Sven Jung (Aktiv) betonte für die antragstellende Gruppe, dass es genau solche Ideen seien, über die man reden müsse. „Unser Gedanke bei diesem, wie auch anderen Anträgen, ist es, die Kosten für die Stadt zu minimieren.“ Insofern freue er sich sich über die aufgezeigten Optionen ausdrücklich. Auch Rüdiger Henze (SPD) betonte, dass die Variante das Stadtarchiv in das Gebäude umziehen zu lassen, eine gute sei. Einstimmig beschloss der Ausschuss daher, die Verwaltung weitere Schritte für ein solches Vorgehen zu prüfen.

Auf Vorschlag des Bauausschussvorsitzenden Erich Seele (CDU) wurde hingegen der Antrag der „Bad Sachsa als glyphosatfreie Kommune“ der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Uwe Weick erklärte eingangs, dass der Antrag aller Ehren wert sei, aber es bereits auf Bundesebene Bestrebungen gebe Glyphosat wieder zu verbieten, so dass man hierauf warten könne.

Er betonte, dass das Mittel auf öffentlichen Flächen in der Stadt nicht eingesetzt werde. Rüdiger Henze verwies darauf, dass das Herbizid durch die EU noch zugelassen sei, Bad Sachsa insofern kaum Mittel habe es zu verbieten. „Ich sehe einfach keine Grundlage für den Antrag und würde es zurückweisen“, erklärte Erich Seele und der Ausschuss folgte dieser Aufforderung einstimmig.

Für einen anderen Antrag der Grünen votierte der Ausschuss hingegen einstimmig. Um den Insektensterben entgegenzuwirken sprach man sich dafür aus, an verschiedenen öffentlichen Grundstücken im Stadtgebiet Blühwiesen anzulegen.