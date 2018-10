Zum Morgenthaler Graben gewandert

Lust auf eine leichte Wanderung mit historischem Hintergrund hatten jett die Wanderfreunde Steina: Es ging zum Morgenthaler Graben. Kurz nach dem Dammhaus Sperber ging es los, am Graben vorbei mit seinen kunstvollen Ausmauerungen. Die insgesamt 11 Wanderfreunde wurden mit herrlichem Sonnenschein begrüßt. Aufgrund des schon etwas herbstlichen Wetters und dadurch angenehmen Temperatur fiel das Wandern keinem schwer. Eine kleine Verschnaufpause legten sie Wanderer in der Morgenbrodthaler Hütte ein. Oft blieb die Wandertruppe stehen um den Blick auf die schon in Herbstfarben eingetauchte Wald- und Berglandschaft zu genießen. Den Schluss bildete dann die Einkehr in das Dammhaus. Die Truppe wurde von zwei Hunden begleitet und beschützt. Meter, der Hund vom Vorsitzenden Manfred Czießlar durfte sogar das Wandershirt tragen.

