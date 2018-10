Wasserspieltisch mit viel Spaß eingeweiht

Gleich im doppelten Sinne Grund zum Feiern gab es jüngst in und vor der DRK-Kindertagesstätte in Neuhof: Zum einen wurde das 15-jährige Bestehen des Fördervereins der Einrichtung begangen, zum anderen der mit Hilfe zahlreicher Sponsoren neu errichtete Wasserspiel- und Matschtisch offiziell an die...