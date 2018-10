Bad Sachsa Die Windschutzscheibe eines Pkw beschädigten bisher unbekannte Täter vermutlich in der Nacht zu Sonntag in Bad Sachsa.

Die Täter warfen einen Gullydeckel in die Scheibe eines Renault Clio, der in der Erfurter Straße geparkt war. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro an dem Fahrzeug.

Zeugen, die Hinweise zu dem bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Sachsa unter Telefon 05523/481 zu melden.