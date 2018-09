Autofahrer kollidiert mit Felswand und wird eingeklemmt

Wieda Bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste ihn aus seinem Fahrzeug befreien.

Gegen 4.45 Uhr befuhr der 58-Jährige aus Braunschweig mit seinem Pkw die Landesstraße 601 von Braunlage in Richtung Wieda. Im Bereich einer Linkskurve kam der Autofahrer laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer angrenzenden Felswand. Durch die Kollision wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzte Feuerwehr Braunlage aus seinem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 in Verbindung zu setzen.