Neue Trikots bekommen

Trikotspende an den SSV Neuhof

Neue Trainingsshirts gab es für die Fußballer des SSV Neuhof. Vorsitzender Siggi Apel freut sich, dass sich immer wieder Gönner und Sponsoren finden, die den Verein finanziell unterstützen. in diesem Fall war es die Firma Schierker Feuerstein. Der Verein hofft, dass in den Shirts auch die sportlichen Ziele der neuen Saison erreicht werden. Ohne materielle oder finanzielle Unterstützung wäre ein zufriedenstellendes Vereinsleben in dieser Zeit kaum zu realisieren, heißt es vonseiten des Vereins.