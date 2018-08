Schwere Brandstiftung im Jugendzentrum Bad Sachsa

Bad Sachsa Ein provisorisch mit Folie repariertes Fenster wurde in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt, Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Am Dienstagmorgen ist es im Jugendzentrum Bad Sachsa zu einer schweren Brandstiftung gekommen. Dort wurde ein provisorisch mit Folie repariertes Fenster in Brand gesetzt. Im Jugendzentrum befindliche Personen konnten den Vorfall beobachten und die Flammen rechtzeitig löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963115 oder 05523/481 zu melden. pol/nza