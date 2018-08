Für 50-jährige Treue Urkunde und Nadel verliehen

Große Freude bei Franz Gebel aus Neuhof. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde er vom Verband Deutscher Brieftaubenzüchter mit Ehrenurkunde und Ehrennadel für seine Verdienste ausgezeichnet. Viele Pokale errungen Im Jahr 1966 fing dabei alles in Walkenried an. Franz Gebel trat in den...