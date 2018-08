Zünftig gefeiert vor dem Neuhofer DGH

Die Festwoche ist vorbei, die Gäste aus Castelnau de Médoc gestern wieder in Richtung Heimat abgereist. Ehe sich die Gastgeber aus Bad Sachsa und ihre französischen Freunde Adieu sagten, stand am Sonntag noch einmal eine zünftige Feier an. Nach einer vermutlich für die meisten kurzen Nacht – beim...