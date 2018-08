Schulkinder feierlich verabschiedet

Auf Wiedersehen mussten nun die „großen“ Kinder im DRK-Kindergarten in Neuhof sagen. Für sie hat die Schule begonnen. Vorher wurden sie gebührend verabschiedet. Am frühen Abend gab es eine Treckerfahrt durch die Umgebung, ehe man im Anschluss am Dorfgemeinschaftshaus eine Rast bei Pizza und frischem Obst einlegte. Nach dieser Stärkung machte sich die kleine Gruppe und Betreuerinnen auf den Weg zur Nachtwanderung: Düfte der Natur, Geräusche und Tierstimmen, sowie Pflanzen, Bäume und auch Steine in vielen Formen entdeckten die Kinder dabei. Mit Taschenlampen leuchteten die Kinder die Wegstrecke aus bis sie den Kindergarten erreichten, wo man übernachtete. Am nächsten Tag fand das Zuckertütenfest statt, an dem die zukünftigen Schüler ihre „Ohrenkönigurkunde“ aus dem Sprachförderprogramm mit dem Außerirdischen „WUPPI“ erhielten. Abschließend bekamen sie je eine Schultüte, mit der die Kinder endgültig vom Kindergarten verabschiedet wurden. Ihrerseits überreichten Eltern und Kinder dem Team einige Erinnerungen.

