Verkehrsuntüchtigter Honda rast nachts durch Bad Sachsa

Die Polizei in Bad Lauterberg sucht nach den Fahrern des orangen Honda Civic, der am 4. August durch Bad Sachsa raste. Foto: Patrick Seeger / picture alliance / dpa

Die bislang unbekannten Fahrer eines orangen Honda Civic sucht die Polizei Bad Lauterberg. Die Personen waren am 4. August gegen 22.30 Uhr in der Schachtbergstraße unterwegs - und überschritten dabei, wie die Polizei nach Angaben von Anwohnern mitteilte, erheblich die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Darüber hinaus, so heißt es weiter in der Mitteilung der Polizei, sei der Zustand des Autos mehr als nur „verkehrsuntüchtig“ zu beschreiben gewesen. „Nur durch glückliche Umstände kam es weder zu Personen- noch Sachschäden“, erklären die Beamten abschließend.

Personen, die Hinweise zu dem Wagen bzw. den Insassen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg, Telefon 05524-9630, zu melden.