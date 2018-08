Leiche in Bad Sachsa: Polizei geht von natürlichem Tod aus

Die Identität der Leiche, die am 2. August in der Nähe des Schützenplatzes im Ostertal von Bad Sachsa gefunden wurde, ist geklärt. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, handelt es sich um eine Einwohnerin aus der Uffestadt. Die Obduktion in der Gerichtsmedizin in der Universitätsmedizin Göttingen hatte am Morgen des 3. August ergeben, dass die Frau nur wenige Hundert Meter von ihrem Wohnhaus entfernt aufgrund eines natürlichen Todes verstarb. „Ein Gewaltverbrechen kann ausgeschlossen werden“, betont Uwe Falkenhain, Pressesprecher der Polizeiinspektion Northeim/Osterode.

Aufgrund des Ergebnisses der Obduktion, die am 3. August morgens begonnen hatte und mehrere Stunden andauerte, wurde der Leichnam mittlerweile auch wieder freigegeben und kann somit bestattet werden.

Entdeckt worden war der Leichnam am Morgen des 2. August durch eine Einwohnerin aus Bad Sachsa, die im Ostertal mit ihrem Hund Gassi ging.