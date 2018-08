Jede Menge Treffer gelandet

Walkenried. Am Sonntag, den 23. Juni, lud die Schützengesellschaft Walkenried zum 39. Mal zum Vereinsvergleichschießen ein. 19 Mannschaften nahmen in diesem Jahr teil. Den 1. Platz errang die Mannschaft Spielmannszug 1 mit 342 Ring. Der 2. Platz ging an die Mannschaft TV-Friesen 1 mit 326 Ring...