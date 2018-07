Bad Sachsa: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrechern

Die Polizei suchte in Bad Sachsa nach zwei Einbrechern – im Einsatz war dabei auch ein Hubschrauber (Archivfoto). Foto: Patrick Pleul / dpa

Bad Sachsa Mitten in der Nacht wurde ein Bad Sachsaer vom Gebell seiner Hunde geweckt – zwei Einbrecher flüchteten gerade von seinem Grundstück.

Durch das laute Gebell seiner Hunde wurde ein Anwohner der Rosenstraße in Bad Sachsa in der Nacht auf Samstag gegen 1.40 Uhr geweckt. Als er nachschaute, erkannte der Mann, wie zwei Personen von seinem Grundstück in Richtung Wald flüchteten. Er stellte außerdem ein aufgebrochenes Kellerfenster fest und benachrichtigte die Polizei.

Fahndung mit Hubschrauber und Hunden

Eine sofort angelegte Fahndung durch Polizeikräfte der umliegenden Dienststellen sowie Hundeführern und einem Polizeihubschrauber verlief jedoch negativ. Es stellte sich bei der Tatortaufnahme heraus, dass die Täter nach Aufbrechen des Kellerfensters das Gebäude betreten hatten, dann aber durch die aufmerksamen Hunde gestört wurden und ohne Beute flüchteten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963115 entgegen.