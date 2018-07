Neue Bälle für die F-Jugend

Dank der Initiative von Dennis Heckel konnten bereits im Winter die Kinder der F-Jugend mit neuen Trainingsbällen ausgestattet werden. Nun dreht sich das Sponsorenkarussell weiter und so waren jetzt die kommenden E-Junioren mit neuen Trainingsbällen an der Reihe. Trainer und Betreuer Thomas Werger & Dennis Heckel bedankten sich bei Darius Ehrhardt. Darius Ehrhardt führt eine Fielmann Filiale in Heidenheim. Trotz der weiten Entfernung zeigt er so seine Verbundenheit zu seinem früherem Wohnort Walkenried.

