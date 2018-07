Täter entfernen Gullydeckel – Autofahrer muss ausweichen

Walkenried Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass niemand in das 50 mal 50 Zentimeter große und 1 Meter tiefe Loch fiel.

Den Gitterrost zu einem Kanal für Oberflächenwasser entwendeten unbekannte Täter an der Wiedigshofer Straße in Walkenried. Dadurch entstand ein circa 50 mal 50 Zentimeter großes und rund einen Meter tiefes Loch in der Fahrbahn.

Einem Autofahrer aus Bad Sachsa gelang es, noch im letzten Moment auszuweichen. Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass es nicht zu einem Unfall mit schweren Schäden oder gar Verletzungen kam, schreibt die Polizei in ihrer Meldung.

Zeugenhinweise unter Telefon 05524/9630. Der Wert des entwendeten Gitterrostes wird auf etwa 150 Euro geschätzt.