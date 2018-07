Ihberger Familientreffen

Bad Grund Anlässlich des Familientreffens besuchten die Nachfahren von Herbert und Renate Kahmann die Iberg-Siedlung. Andreas Nackuntz hatte das Familientreffen und den Besuch organisiert. Herbert und Renate Kahmann wohnten in der Iberg-Siedlung, Familie Kahmann zog dann nach Dorste. Arthur Sachsalber, der stellvertretende Vorsitzende des Südtiroler Vereins in Niedersachsen führte die 16 Teilnehmer des Familientreffens durch die Siedlung. Auch er wuchs hier auf, konnte daher viel erzählen. Über 70 Familien lebten in dieser Siedlung. Während der Führung kam es zu einem freudigen Wiedersehen mit Hilde Trafoier und Monika Nigg, die heute noch in der Siedlung leben. Foto: Veranstalter

