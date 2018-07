Preisschießen beendet das Schützenfest

Wieda Am Samstag, 14. Juli, findet das letzte Preisschießen anlässlich des Schützen- und Volksfestes in Wieda statt. In der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr kann noch einmal geschossen werden. Im Anschluss findet die Preisverteilung im Schützenhaus statt. Der Erstplatzierte kann sich über eine Fahrt mit...