Gesprächskreis für pflegende Angehörige

Der nächste Gesprächskreis, den die Einrichtungen der Diakonie in Bad Sachsa regelmäßig anbieten, findet am heutigen Mittwoch, 11. Juli, um 19 Uhr in der Diakonie-/ Sozialstation im Bornweg 10 in Bad Sachsa statt. Pflegende und betreuende Angehörige haben an diesem...