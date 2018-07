Nordic Walking kennenlernen

Bad Sachsa Im Rahmen der deutschlandweiten Walking- bzw. Nordic Walking-Tage, finden vom 9. bis 12. Juli auch in Bad Sachsa Aktionen statt. Interessierte können dabei an Laufkursen teilnehmen, die an den genannten Tagen jeweils von 9 bis 10 bzw. 17 bis 18 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist immer vor der...