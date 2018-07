Zorger Schützenfest startet mit Umzug

Mit einem Umzug der Schützenjugend startet das diesjährige Schützenfest in Zorge. Abmarsch ist an der Hammerschmiede, Ziel das Schützenhaus, wo Tanz und Unterhaltung auf dem Programm stehen. Der Samstag beginnt mit Ständchen, am späten Nachmittag geht der Festumzug...