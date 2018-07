Zorge Am frühen Sonntagmorgen, 1. Juli, gegen 8 Uhr, wurde in der Ortschaft Zorge ein 24-jähriger Einwohner aus Zorge mit seinem PKW von einer Streife der Polizei angehalten und kontrolliert. Im Verlaufe der Kontrolle wurde durch die Beamten deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt. Ein Atemalkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der junge Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

