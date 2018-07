Eine Oper für Zwei

Am kommenden Samstag, dem 7. Juli, um 19 Uhr erklingt im Lutherhaus an der St. Nikolai-Kirche Bad Sachsa „Almaviva“. Das ist eine kleine Oper in zwei Akten nach der Musik von Gioachino Rossini (1792 - 1868). Sie ist auch bekannt als „Die unnütze Vorsicht“ oder „Der Barbier von Sevilla“, den Text...