Thema Erde steht im Fokus

Zum besonderen Aktionstag wird am 1. Juli wieder in das Kloster Walkenried eingeladen. Das Museumsteam vor Ort beteiligt sich erneut am HarzerKlosterSonntag, der diesmal unter dem Thema „Erde“ steht, als zweiter Teil der Reihe „Die vier Elemente – Schatzkästchen in sechs Harzer Klöstern“. ...