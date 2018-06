Zorge Am vergangenen Wochenende wurden in der Walkenrieder Straße zwei Bushaltestellenhäuschen beschädigt. An den Haltestellen Uhdenberg und An der Lehne zerschlugen bislang unbekannte Täter jeweils eine große Glasscheibe. Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Walkenried unter Telefon 05525-1685.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder