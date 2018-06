Ehemalige gedenken dem Fernmeldesektor C

Wieda Am 23. Juni richtet die „Vereinigung Ehemalige Fernmeldesektor C“ die 13. Gedenkveranstaltung am Denkmal auf dem Stöberhai aus. Treffen ist um 14 Uhr am Schützenhaus, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Im Anschluss wird um 15 Uhr ein Treffen im Schützenhaus stattfinden.