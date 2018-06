Wandern am Seelenpfad

Bad Sachsa Der Harzklub Bad Sachsa wandert am Samstag, 16. Juni, auf dem Seelenpfad bei Lonau. Ausgangspunkt der mittelschweren, zwölf Kilometer langen Wanderung ist am Dorfgemeinschaftshaus in Lonau. Eine Einkehr wird geplant, aber Proviant sollte mitgenommen werden. Die Teilnehmer treffen sich um 8 Uhr am...