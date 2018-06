Versuchter Einbruch in Kiosk

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 5. und 6. Juni, versuchten Unbekannte in den Kiosk der Minigolfanlage Bad Sachsa einzubrechen. Hierzu versuchten sie die Holzfensterläden mittels bislang unbekannten Gegenstands aufzuhebeln. Das aber misslang. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Darüber informierte jetzt die Polizei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Bad Sachsa unter Telefon 05523/442 zu wenden.