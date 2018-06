Kita bleibt heute geschlossen

Als Folge des Wasserschadens wird die Kindertagesstätte Walkenried für drei Monate mit in die Grundschule umziehen. Im Rahmen des Umzugs bleibt die Kindertagesstätte heute geschlossen. Ab 11. Juni öffnet die Kindertagesstätte in der Grundschule. Der Eingang wird in der Blankenburger Straße sein. dx