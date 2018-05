Blutspende in Bad Sachsa

Bad Sachsa Für Mittwoch, 23. Mai, ruft der DRK-Ortsverein Bad Sachsa zur zweiten Blutspendenaktion im Jahr 2018 auf. Gespendet werden kann in der Zeit von 15 bis 19.30 Uhr in der Oberschule in der Ringstraße 27. Aufgerufen sind alle gesunden Mitbürger ab dem 18. Lebensjahr. Erstspender erhalten einen...