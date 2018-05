Diebe stehlen Mountainbike

Bad Sachsa Ein Mountainbike im Wert von mehreren hundert Euro wurde vermutlich in der Nacht zu Sonntag, 6. Mai, in Bad Sachsa gestohlen. Das schwarz/rote Rad der Marke Serious Rockville stand verschlossenen im Wintergarten eines Grundstückes im Fliederweg. Zeugen, die Hinweise zu dem Rad oder dem Täter geben...