Walkenried Unbekannte zerstörten in der vergangenen Woche mehrere Fenster an den Toilettenkabinen des Kiosks am Priorteich. Darüber hinaus wurde ein Holzfensterladen zerbrochen. Zeugen melden sich bei der Polizeistation Walkenried oder der Polizei Bad Lauterberg.

