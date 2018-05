Fanfarenzug Neuhof lädt zur Wanderung

Neuhof Am Vatertag, 10. Mai, lädt der Fanfarenzug seine Mitglieder und Freunde zur traditionellen Vatertagswanderung mit anschließender Feier am Vereinsheim ein. Treffen ist pünktlich um 9.45 Uhr zur Abfahrt mit der Bahn nach Walkenried am Bahnhof Bad Sachsa.